Чому Кушнарьов на Юлю наїжджає, може, через мужські комплекси?

Подивитися учора ввечері дебати Юлії Тимошенко та Юрія Бойка, які проходили в прямому ефірі каналу 1+1, зібралася вся сім’я, щойно почули Юлин сміх з динаміків телевізора. Не те, щоб усі так люблять Юлю – просто критично ставляться до нової донецької влади.

Тимошенко саме сперечалася з міністром палива та енергетики в питанні про “РосУкрЕнерго”. Той, немов у гарячці, повторював: “Я не знаю засновників “РосУкрЕнерго”, я не знаю...” І так – раз за разом, замість того, щоб хоч спробувати довести, що ця компанія має право постачати газ для цілої країни. Ні, Бойко намагався захистити це право, і себе – оскільки сам підписував угоду з офшорним газопостачальником у 2001 році на цілих 29 років, незважаючи на те, що компанія була створена усього за три тижні до підписання цієї стратегічної угоди. Але всі доводи міністра зводилися до того, що “головне, аби посередник виконував зобов’язання, і неважливо, яким чином”. І судячи з його слів, неважливо, за якою ціною. Хоча, думаю, для нього якраз цей фактор і має значення. Чим дорожче – тим для нього краще.

Юрій Бойко згадував Юлії Володимирівні і ЄЕСУ, і роботу з Ітерою, і стратегічні кадрові рішення, здійснені Павлом Лазаренком (коли з ним працювала Тимошенко). І навіть закинув їй скасування газових угод з Росією під час її прем’єрства. Документи, якими вона просила це підтвердити, він показати не спромігся, лише кивнувши в сторону Євгена Кушнарьова, який сидів у телестудії. На противагу Бойку, що виглядав ображеним першокласником, якого побила дівчинка (Тимошенко про його чергову промову так і сказала “поток сознанія”), “голос Партії регіонів” попер на Тимошенко, немов важкий танк. Про “супердороге” намисто він уже не згадував, видно, вистачило йому ганьби за минулий раз. Напирав на інше, списуючи всі газові проблеми на уряд Тимошенко.

“Чого він постійно на Юлю наїжджає? – обурювалася моя сестра, що сиділа поруч. – Чого так біситься? Може, якісь мужські комплекси заговорили?”

Отже, поки Кушнарьов сходив піною, Тимошенко мило усміхалася у відповідь і навіть хихикала тихенько. Нам теж було смішно, особливо, коли з зали підключився донецький “газовий експерт”, і три мужики з надривом критикували Тимошенко, криючи чим попало, намагалися її з’їсти, але не змогли навіть надкусити. “А вона зубаста,” – каже мій зять. Те саме визнав і Кушнарьов, відзначивши, що сперечатися з лідеркою опозиції в газових питаннях – марна справа. Але продовжував це робити.

Еге ж, Юля в цей час виблискувала білозубою усмішкою, об яку розбивалися всі звинувачення. А ще “вставила” усім трьом насамкінець. “Чи нормально, що “РосУкрЕнерго” працює на газовому ринку України, постачаючи паливо?” – “Нормально,” – кажуть і Бойко, і Кушнарьов. “А чому ж тоді на початку цього року, ще до виборів, і Янукович, і Кушнарьов – один за одним – звинувачували цю структуру в корупції і називали корупційною саму схему постачання газу через “РосУкрЕнерго”?

Тетяна Карпік, Бориспіль