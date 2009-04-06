Антикризова програма регіоналів - передвиборчий блеф

Жарти з приводу антикризової програми Партії регіонів лунають вже давненько. Справа в тому, що деякі депутати з фракції цієї партії мали необачність на запитання, а чи є у вас така програма, відповісти, що вона знаходиться на офіційному сайті Партії регіонів. Певна річ, опоненти регіоналів заглянули зайвий раз на вказаний сайт, але там не виявилося ані антикризової програми або плану, ані взагалі чого-небудь схожого на це (якщо не брати до уваги документ «Стратегія реформ» - ще від 2005 року). Про що із задоволенням доповіли громадськості.

Секретна програма

Тоді парламентарії-регіонали швиденько знайшлися і повідомили, що програма полягає в розміщених на офіційному сайті численних законопроектах, розроблених і зареєстрованих у Верховній Раді.

Дійсно, можна і зараз переконатися, що в розділі «законопроекти» сайту Партії регіонів даються посилання приблизно на дев`ять десятків актів. Проте припущення, що це і є програма регіоналів з порятунку України від кризи, просто не спаде на думку нікому, хто хоч би нашвидку пробіжить очима цей перелік. Оскільки там подано не розбираючи законопроекти всілякої спрямованості за датами реєстрації, починаючи з грудня 2007 року і по вересень 2008 року. Наприклад, з останніх п`яти документів один - про реєстр виборців, другий - про Національну раду з питань телебачення, третій - про чемпіонат з футболу, четвертий - про страхування туристів. Лише один з фінішної п`ятірки законопроектів можна з великою натяжкою (він має хоч якесь відношення до економіки) зарахувати до антикризового пакету - про фінансові послуги та їх регулювання державою.

І ось, нарешті, деяку ясність з цього питання вніс Віктор Янукович. «Наша антикризова програма готова. Ми готові її - як тільки ми прийдемо до влади - представити українському народу, обговорити її в парламенті, ухвалити рішення, і потім сто відсотків гарантувати, що ми її виконуватимемо, і ми її виконаємо», - розповів він минулої п`ятниці на телеканалі «Інтер».

Доволі нелогічний пасаж вийшов у лідера Партії регіонів щодо найнагальнішої нинішньої проблеми України - про економічну кризу і способи її подолання. Почути щось таке було б, принаймні, не дивно від якихось маргінальних політичних сил, які не представлені у Верховній Раді, але дуже мріють туди потрапити і тому роздають гучні обіцянки. Наприклад, від представників «Свободи» Олега Тягнибока або від прогресивних соціалістів під керівництвом незабутньої Наталії Вітренко. Але подібні заяви з вуст керівника найбільшої парламентської фракції виглядають вельми дивно, якщо не сказати різкіше.

Адже що виходить? Депутати Партії регіонів цілком можуть самостійно внести на розгляд Верховної Ради законопроекти зі своєї антикризової програми, які мають великі шанси бути прийнятими парламентом навіть за умови, що їх не підтримає коаліція. Оскільки самі ж регіонали невпинно повторюють, що у коаліції немає більшості - 226 мандатів. Отже, за хороші законопроекти від Партії регіонів, які допоможуть країні вийти з економічної кризи, напевно б проголосували окрім самих регіоналів ще й комуністи, а також значна частина фракції НУ-НС. А Президент би потім підписав ці закони.

Проте, як бачимо, Партія регіонів не має наміру вносити зараз свою антикризову програму до парламенту. Крім того, цей документ, очевидно, регіоналами засекречений, а оприлюднювати вони його збираються тільки після приходу до влади. Тобто, після дострокових парламентських виборів, на яких Партія регіонів планує, мабуть, добитися результату, що дозволяє їй сформувати власний уряд.

При цьому всім зрозуміло, що на виборчу кампанію, а потім на коаліціаду і формування нового уряду піде, в кращому випадку, півроку. Отже, весь цей час Партія регіонів приховуватиме від країни свій рятівний антикризовий план, який вони нібито зараз вже мають. А як же турбота про багатостраждальний народ?..

Регіонали винаходять колесо

Насправді ж ніякої «чарівної» антикризової програми ані у Партії регіонів, ні в інших політичних сил в Україні немає і бути не може. Як немає якихось оригінальних планів з подолання кризи і в інших країнах. Рецепти пом`якшення кризових явищ, що спостерігаються зараз в усіх державах світу без виключення, практично однакові. Уряди намагаються, в міру можливостей (правда, вони в різних країнах неоднакові), допомагати банківській системі, найбільш постраждалим галузям економіки і, звичайно, населенню.

В Україні ситуація нині дуже схожа з іншими країнами, економіка яких значною мірою залежить від експорту - наприклад, з сусідньою Росією або далекою Японією. Тільки у Україні за останні півроку відбулося економічне падіння в зв`язку, в основному, з різким скороченням експорту металургійної, хімічної і машинобудівної продукції, Росія найбільше постраждала через сильне зниження виручки від експорту нафти і газу, а в Японії відбулося небачене падіння експорту автомобілів і електронної техніки. Помітне поліпшення в економіках таких країн, включаючи Україну, в короткостроковій перспективі може відбутися тільки унаслідок поліпшення кон`юнктури у відповідних сегментах світового ринку. І кожна окрема держава не може скільки-небудь істотно вплинути на світові тенденції.

Тим більше, не може сьогодні існувати якогось плану конкретних економічних заходів з початком їх здійснення мінімум через півроку, оскільки ніхто не знає зараз, які на той момент будуть світові ціни на нафту і сталь, якого співвідношення досягнуть провідні світові валюти, наскільки на той час слабшатиме або посилиться кредитна криза і т.д., і т.п. Тому наведена вище заява Віктора Януковича про наявність у регіоналів якоїсь особливої антикризової програми - це просто блеф, що розігрується як елемент виборчої кампанії. Що абсолютно зрозуміло будь-якому експертові.

Добробут країни на заклання політичних амбіцій

Але також є зрозумілою як вітчизняним, так і зарубіжним експертам та величезна небезпека (неминуча шкода економіці), яку несе для України накладання в умовах нинішньої економічної кризи відразу двох виборчих кампаній, - виборів Президента і дострокових виборів Верховної Ради. Адже це приведе до неймовірного загострення політичної боротьби і, як наслідок, практично повної втрати управління економікою держави до кінця 2009 року.

А треба сказати, що, схоже, все до того йде сьогодні. Про це свідчить, зокрема, нещодавня заява Віктора Ющенка про його згоду на дострокові президентські вибори за умови проведення одночасно дострокових парламентських виборів.

Неважко уявити, що відбудеться в країні у разі реалізації такого сценарію. Наприклад, МВФ, приїзд експертів якого очікується на цьому тижні, швидше за все, зупинить подальше фінансування України. Оскільки однією з головних умов виділення другого і подальших траншів кредиту було припинення політичної війни, яка, навпаки, тепер лише посилиться. Крім того, Партія регіонів, у якої є деякі шанси на прихід до влади у разі дострокових парламентських виборів, неодноразово висловлювалася в дуже жорсткій формі про умови кредиту МВФ для України.

Зупинка допомоги від МВФ і посилення політичного протистояння ще більше розхитають валютний ринок України, внаслідок чого напевно буде новий виток девальвації гривні. Подальше падіння національної валюти приведе до різкого скорочення повернення кредитів, прискорення відтоку депозитів і, як наслідок, колапсу банківської системи. Що, у свою чергу, матиме катастрофічні соціально-економічні наслідки для всієї держави.

Із заявами про такі погрози вже виступили не лише представники українського уряду і парламентської більшості, яких, втім, можна запідозрити у небажанні розлучатися з владою, але й зарубіжні політики. Дуже чітко про це висловивсяминулої п`ятниці віце-президент Європейського парламенту Марек Сівець, який підкреслив, що плани проведення дострокових виборів до парламенту свідчать про нездатність українських лідерів домовитися - навіть заради порятунку країни від наслідків економічної кризи.

Звичайно, не можуть не знати про ймовірні шокові наслідки для країни від позачергових виборів до Верховної Ради і мислячі голови в Партії регіонів, і Президент. Проте, схоже, що бажання скоріше провести урядову рокіровку - не зважаючи на жодні обставини - у них домінує...

Юрій Глухов