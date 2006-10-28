”Міс Європа - 2006” (16 фото)

У Національному палаці "Україна" в Києві відбулася фінальна церемонія міжнародного конкурсу «Міс Європа-2006». Журі конкурсу врешті назвало переможницею конкурсу представницю Франції Олександру Розенфельд.

Студентка академії МВС, «Міс Україна-2006» Олена АВРАМЕНКО вперше в історії конкурсу стала «Першою віце-міс Європи – 2006».

«Міс Білорусь» і «Міс Польща» одержали звання віце-міс.

Долю європейської корони довелося вирішувати шляхом переголосування, оскільки при першому голосуванні дві претендентки на нагороду з України і Франції одержали однакову кількість голосів журі.

Корону переможниці вручили ведучі фінальної церемонії «Міс Європа-2006» – зірка французького телеканалу TF-1 Жан Пьер ФУКО і відома телеведуча, «Міс Росія-2005» Вікторія ЛОПИРЬОВА.

Переможниця також одержала приз на суму 100 тис. євро і корону з діамантами, яка оцінюється в 350 тис. євро.

Міжнародний конкурс краси «Міс Європа» входить до трійки найпрестижніших конкурсів краси в світі: Міс Всесвіт, Міс Світу і Міс Європа. Цього року в конкурсі «Міс Європа-2006» взяли участь 34 країни.

Голова журі конкурсу, італійський дизайнер Роберто Каваллі

Леонід Кравчук і Катя Осадча