Сьогодні у Києві вранішньої преси не буде

Сьогодні з 8.00 до 10.00 в столиці України зібралися страйкувати 550 точок з продажу газет і журналів, а о 10 ранку біля стін Київської міської держадміністрації почнеться пікет розповсюджувачів преси в місті.

Учасники акції протестують проти непереборних труднощів продовження договорів на оренду землі і отримання дозволів на малі архітектурні форми (кіоски). На думку страйкарів, ці труднощі їм штучно створила мерія, щоб розгорнути в місті власну мережу розповсюдження преси.

Страйк організований двома громадськими організаціями: Фондом підтримки незалежної преси в Україні і Асоціацією розповсюджувачів преси України. Договір про намір провести двогодинний страйк підписали вісім організацій по розповсюдженню преси. Найбільший з операторів цього ринку - ВАТ «Агентство Союздрук», на його балансі близько 324 торгових точок по місту; інші мають від 10 до 40 пунктів продажу газет і журналів.

За словами одного із засновників ТОВ «Інікорн» Валерії Лелікової, з розповсюджувачами преси «ніхто з КМДА не спілкується вже декілька місяців». «Тільки коли ми заявили про страйк, подзвонили з приймальні заступника мера Людмили Денисюк із запрошенням зустрітися протягом години. Так швидко приїхати ми не могли, а на наступний день зустріч вони не перенесли», - повідомила Валерія Лелікова.

Президент Фонду підтримки незалежної преси в Україні Марина Клюсова заявила, що операторів ринку розповсюдження преси в місті схвилювала інформація, що з`явилася у ЗМІ, про проект створення в місті 300 кіосків комунальної форми власності. «Ми за конкуренцію, але, як показує досвід, все, що знаходиться в комунальній власності, спочатку стає збитковим, а потім приватизовується», - вважає Марина Клюсова.

Президент Асоціації розповсюджувачів преси України Олександр Бабанський повідомив, що минулого четверга заява про проведення пікету була направлена до КМДА. А в секретаріат президента, Кабмін і Парламент звернення з проханням підприємців про допомогу. «Про створення в місті комунальної мережі продажу преси ми читаємо в ЗМІ. Нам незрозуміло, чому розповсюджувачів преси не залучають як експертів в цьому питанні», - заявив пан Бабанський. Заступник голови КМДА Людмила Денисюк підтвердила наявність планів створення комунальної мережі кіосків з продажу преси.

Обком з посиланням на Экономические известия