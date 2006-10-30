Розпочнеться візит в Україну Цзя Цинліна

З 30 жовтня по 3 листопада відбудеться офіційний візит в Україну Цзя Цинліна, голови Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю (ВК НПКСК), причетного до вбивства 8-ми місячної дитини.

На сьогоднішній день на Цзя Цинліна подані судові позови в Іспанії, Австрії.

Його звинувачують у тяжких злочинах проти людяності, застосуванні катувань і геноциді, які він вчинив у ході жорстокого переслідування послідовників Фалуньгун у Китаї, у період його діяльності на посаді секретаря міського комітету КПК Пекіна з 1999 р. по листопад 2002 р.

Подача подібного судового позову планується в Україні.

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