Київавтодор обіцяє полегшити життя жителям Оболоні і Троєщини

Комунальне підприємство «Київавтодор» розраховує завершити реконструкцію Московської площі до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив генеральний директор підприємства Георгій ГЛИНСЬКИЙ.

За його словами, все залежатиме від фінансування в умовах кризи. «Життя покаже, якби не було кризи, то можна було б щось говорити стабільно. Сьогодні можна говорити лише про плани. За планами у нас завершення Московської площі цього року, завершення будівництва естакади на вул. Набережно-Хрещатицькій, щоб пустити рух в обидва боки на Троєщину: буде міст через гавань, і це вже значне полегшення для жителів, які їхатимуть з Оболоні, Троєщини», - зазначив він.

Крім того, Г.ГЛИНСЬКИЙ повідомив, що до дня Києва підприємство доведе всі основні дороги до ладу. «Ми мобілізуємо всі підрозділи – є відповідний графік, узгоджений з Київпастрансом», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, столична влада обіцяла в листопаді 2008 р., що введе в експлуатацію реконструйовану Московську площу в Києві своєчасно, тобто до літа наступного року.

Вартість робіт з реконструкції Московської площі і будівництва розв`язки – 329,4 млн. грн. Роботи, пов`язані з комплексною реконструкцією Московської площі, почалися в 2006 р.