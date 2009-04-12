У Росії оберуть Верховного шамана

У 2009 році в РФ відбудуться перші вибори Верховного шамана Росії. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на журнал "Шаманство".

Попередній список кандидатів буде уточнюватися протягом квітня. Нині на звання Верховного шамана Росії претендують 188 осіб.

Серед звичайних анкетних даних, які повинен надати кожен претендент, є графа "Шаманський статус".

Вибори пройдуть в два етапи. Перший з них, під час якого відберуть 12 кандидатів, триватиме три місяці. На другому етапі, який також забере три місяці, будуть названі три фіналісти. Переможцем стане кандидат, який набере найбільшу кількість голосів.

Подивитися анкети претендентів і проголосувати за них на сайті видання може будь-який охочий. На кожному етапі дозволяється проголосувати тільки один раз.

Шаманізм вважається найдавнішою формою релігійної свідомості. З часом шаманські вірування в багатьох регіонах світу зазнали на собі впливу світових релігій - у Росії такий вплив на шаманізм корінних сибірських народів мав буддизм. Інтерес до сибірського шаманізму, який різко знизився після Жовтневої революції, почав відроджуватися в 1970-х роках. З 1990-х років в Росії почали проводитися регулярні "з`їзди шаманів": у Республіці Алтай, в Туві, на Байкалі, в Якутії.