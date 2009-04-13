У Донецьку баштовий кран впав на житловий будинок

У Донецьку внаслідок падіння баштового крану травмовано кранівницю.

Як повідомили УНІАН у Територіальному управлінні Держгірпромнагляду по Донецькій області, вдень 12 квітня на будмайданчику в Київському районі Донецька при монтажі проміжної секції баштового крану сталося його перекидання.

Внаслідок падіння зазнала важких травм і була госпіталізована кранівниця. Крім того, конструкцією крану дещо пошкоджено частину 9-поверхового житлового будинку.

За даним фактом територіальне управління Держгірпромнагляду проводить розслідування.