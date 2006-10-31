На трасі Армянськ – Херсон рейсовий автобус врізався у ”Москвич”

В Скадовському районі Херсонській області 30 жовтня, о 22.30 на трасі Армянськ – Херсон, рейсовий автобус “Ікарус – 256“, що рухався по маршруту Керч – Одеса, зіткнувся з «Москвичем-2140».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації, в результаті ДТП водій авто «Москвич-2140» загинув на місці події, через відсутність документів особа встановлюється. Два постраждалих пасажири автобуса доставлені до Каланчацької районної лікарні. Їх стан здоров’я є задовільний.