У Кременчуку кинувся з мосту й загинув громадянин Росії

Сьогодні в Кременчуку Полтавської області з мосту через Дніпро стрибнув громадянин Росії й загинув.

Як повідомили УНІАН у міському управлінні міліції, водій маршрутного таксі подзвонив у чергову частину і повідомив, що з моста стрибає самогубець.

Прибулі на місце події міліціонери констатували смерть чоловіка, який стрибнув не у воду, а на землю.

«Чоловік не стрибав у воду. До води було метрів вісім. Він стрибав з мосту на землю", - сказав представник міліції. Під час огляду тіла та сумки постраждалого міліціонери знайшли речі та документи. За ними з`ясували, що чоловікові було 36 років.

«Він - громадянин Росії й розшукується тамтешніми органами з 2006 року. Що робив росіянин у Кременчуку, де він проживав, встановити поки що не вдалося», - сказав представник міліції.