Нацкомморалі звинувачує ЗМІ у... депресіях і самогубствах українців

Голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василь КОСТИЦЬКИЙ вважає, що держава має втрутитися в роботу засобів масової інформації з метою гармонізації поданих ними новин і сюжетів.

Про це йшлося сьогодні на круглому столі «ЗМІ, економіка і суспільство в капкані негативу», що відбувся в Києві.

Психолог Уляна ЛУЩИК, виступаючи перед присутніми зазначила, що останнім часом, зокрема, по всіх каналах телебачення, особливо в вихідні дні подають інформацію, суть якої в тому, що “кругом криза, все погано”.

“Фактично очікування кризи, очікування якогось негативу – це найстрашніше, що може бути для суспільства. Це породжує песимізм, негативізм, страх перед майбуттям, психосоматику – захворювання тіла людини в результаті психологічного впливу негативу, депресію і врешті самогубство”, - підкреслила У.ЛУЩИК.

За її даними, на сьогодні кожна друга людина, яка звертається до лікаря, має депресію.

Як зазначив В.КОСТИЦЬКИЙ, сьогодні ЗМІ “присвоїли собі право визначати, що хоче народ бачити та чути”. Разом з тим, на його думку, в умовах економічної кризи росте кількість негативної інформації, яка подається в пресі та на телебаченні, і впливає на громадян та формує депресивний стан у суспільства.

“Чи може тут держава втручатись? Звичайно, держава не в праві регулювати і визначати соціальну функцію ЗМІ. Цензура, звичайно, в Україні заборонена і втручання держави в цю сферу розглядалося б як цензура... Тому я для себе бачу, що держава може працювати в рамках так званого правового коридору”, - сказав В.КОСТИЦЬКИЙ.

За його словами, цей коридор визначений з одного боку статтями 34 та 35 Конституції – про право на свободу слова, інформації, тобто журналістськими правами, правами на свободу підприємницької діяльності, правом на приватну чи корпоративну власність, а також статтею 43 закону про інформацію, яка визначає поняття цензури. З другого боку, як зазначив В.КОСТИЦЬКИЙ, це 27 стаття Конституції, яка передбачає право на повагу до гідності особи; стаття 3, яка передбачає, що безпека громадян є обов’язком держави.

“І друга остаточна стінка цього коридору вимальовується статтею 13 Цивільного кодексу – частина 4 якого передбачає, що діяльність фізичних, юридичних осіб має відбуватися з дотриманням морально-етичних засад суспільства”, - додав фахівець.

“Щодо негативу, держава просто не може мовчати в цій ситуації. І мовчання в державі – це злочин перед суспільством, порушення її конституційного обов’язку”, - заявив В.КОСТИЦЬКИЙ.

Запрошені на круглий стіл працівники теле- й інтернетпроектів погодились з тим, що має бути більше позитиву в тому потоці інформації, що надається зараз глядачам, читачам. І відповідні ідеї вже реалізовуються, наприклад, у вигляді проекту “Територія позитиву” на каналі “1+1”.

Зі свого боку керівник міжнародної громадської організації “Українська громада” Ігор ШЕВЧЕНКО запропонував представникам ЗМІ низку заходів для виправлення ситуації з великою кількістю негативу в країні. За його словами, ЗМІ варто більше акцентувати свою увагу на матеріалах, в яких пропонується щось нове, веселе, цікаве, корисне і допоможе розвиватися суспільству, більше писати про успішні компанії тощо, тобто намагатися стати в противагу загальній ситуації в країні. Серед можливих заходів він також озвучив, зокрема, ініціативу заборонити публікацію реклами з словом “криза”, запропонувати ЗМІ визначити певний баланс між кількістю позитивних та негативних новин, що подається ними, з перевагою для позитивних; оголосити конкурси на кращий позитивний проект, матеріал чи конкурс на кращого журналіста, який підготував позитивний матеріал.