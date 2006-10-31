Черновецький ощасливить лікарів і педагогів

В Києві запроваджено щорічну одноразову допомогу працівникам медичної та педагогічної сфер.

Відповідні рішення ухвалили сьогодні депутати Київської міської ради.

Рішенні прийняті з метою удосконалення системи кадрового забезпечення медичної галузі з урахуванням сучасних соціально-економічних умов, а також для піднесення престижу та забезпечення кадрами працівників педагогічної сфери.

Таким чином, у 2007 році щорічну одноразову адресну грошову допомогу отримуватимуть працівники педагогічної сфери загальноосвітніх закладів Києва, а саме, в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати призначено випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали не менше ніж на 3 роки угоду про роботу у загальноосвітніх навчальних закладах Києва; в семикратному розмірі мінімальної заробітної плати призначено працівникам педагогічної сфери, які станом на 1 січня наступного року пропрацювали у загальноосвітніх закладах більше 5 років; в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати – працівникам педагогічної сфери, які на 1 січня наступного року попрацювали більше 10 років.

Згідно з другим рішенням запроваджено щорічну одноразову адресну допомогу лікарям та медичному персоналу закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, а саме: в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного профілю та уклали угоди не менше, ніж на 3 роки у закладах охорони здоров’я державної та комунальної власності; у семикратному розмірі, які пропрацювали станом на 1 січня 2007 року у медичних закладах більше 5 років і у десятикратному розмірі, які пропрацювали більше 10 років.

Щодо реалізації обох рішень, передбачається виділення цільових коштів за рахунок бюджету Києва.