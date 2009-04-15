Чи можна пересунути Велику окружну дорогу?

Жителі Українки наполягають на перенесенні будівництва Великої окружної дороги навколо Києва й мостового переходу через Дніпро на 2 км від межі міста.

Про це повідомив голова громадського комітету міста Українки Михайло ТУПИЦЬКИЙ на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, жителі міста вимагають «відсунути» дорогу від межі міста на безпечну відстань, щоб не погіршувати й без того негативну екологічну ситуацію в Українці.

При цьому екологічна експертиза, проведена на замовлення Української міської ради, показала, що при будівництві дороги на відстані 2 км від межі міста шкода для здоров`я від викидів шкідливих речовин в атмосферу буде набагато меншою.

Крім того, при проектуванні дороги не враховано генплан розвитку Українки, який передбачає будівництво багатоповерхового житлового району “Українка-2” на ділянці площею близько 200 га для забезпечення жителів Українки безкоштовним житлом. Разом із тим, на запланованій під багатоповерхове будівництво території близько 150 га землі роздано приватним особам

М.ТУПИЦЬКИЙ зазначив, що громадськість міста від початку було відсторонено від процесу ухвалення рішень з приводу будівництва дороги.

Як повідомила секретар міської ради Українки Наталія КАСЬЯНОВИЧ, 3 квітня ц.р. у Обухові пройшли громадські слухання з приводу будівництва окружної дороги, на яких були присутні 372 жителі Українки. Громадські слухання винесли резолюцію, яка підтримує віддалення дорогі від Українки не менше ніж на 2 км від межі міста.

На думку заступника міського глави Українки Валентини ПОЛТАВЕЦЬ, після закінчення двох років із моменту розробки проекту, його норми застаріли й не враховують близькість дороги до будинків, що споруджуються.

«Ми пройшли всі законні кроки. Ми вважаємо, що дороги через Українку не буде. 15 тисяч жителів проти», - сказала вона.

За даними депутата міської ради Українки Володимира КИСЕЛЬОВА, жителі міста підтримують альтернативний проект будівництва дороги, який передбачає перенесення дороги на 2 км від межі міста, здешевлює її будівництво на 1,5 млн. грн. за рахунок вужчого мостового переходу.

Цим проектом планується, що дорога проходитиме через територію Козинського заповідника, земля якого роздана під ведення індивідуального сільського господарства.

За словами Н.КАСЬЯНОВИЧ, «аргументом проти» віддалення дороги на 2 км від межі міста є те, що в цьому випадку потрібно буде знести 3-4 дачі олігархів.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня 2008 року громада Українки провела місцевий референдум, на якому запропонувала віддалити будівництво Великої кільцевої дороги й змінити статус міста з районного підпорядкування на обласне.

На завершення проектування будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва цього року планується направити 120 млн. грн. Голова «Укравтодору» Вадим ГУРЖОС зазначає, що будівництво Великої кільцевої дороги навколо Києва не потрібно узгоджувати з містом Українка, оскільки автодорога проходить за адміністративними межами міста.