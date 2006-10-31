Аварійний український суховантаж ведуть до берегів Туреччини

Диспетчерською службою Управління берегової охорони Стамбулу (Туреччина) прийнято сигнал від українського судна „Lucky Tramp” (порт приписки – Миколаїв, екіпаж 17 осіб – всі громадяни України), що на відстані 32 миль від входу до протоки Босфор потрапило у критичну ситуацію внаслідок виходу з ладу двигуна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, станом на 18.00 встановлено телефонний зв’язок з капітаном судна, який повідомив, що незважаючи на 8-бальний шторм „Lucky Tramp” взято на буксир і тепер воно прямує на якірну стоянку „Буюк Дере” (провінція Стамбул). Ніхто із членів екіпажу не постраждав.

Справа перебуває на контролі в МЗС України та Генеральному консульстві України в Стамбулі.