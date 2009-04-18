Китайці кинулися робити татуювання англійською

Серед мешканців Китаю почався справжній бум на татуювання з англійськими літерами, повідомляє Газета.Ru з посиланням на The Telegraph.

Як пише газета, власники тату-салонів відзначають раптовий інтерес до татуювань англійською мовою, 30-40% китайців, які вирішили зробити собі тату, вибирають написи англійською. Водночас, як повідомляє газета, чим викликана нова мода, наразі незрозуміло.

Культура татуювання існує в Китаї не одне тисячоліття, але за часів комуністичного режиму нанесення тату було під негласною забороною. Знову прикрашати тіло татуюваннями в Китаї почали близько п`яти років тому.