Китайці кинулися робити татуювання англійською
23:30, 18 квітня 2009Разное
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Чим викликана нова мода?
Серед мешканців Китаю почався справжній бум на татуювання з англійськими літерами, повідомляє Газета.Ru з посиланням на The Telegraph.
Як пише газета, власники тату-салонів відзначають раптовий інтерес до татуювань англійською мовою, 30-40% китайців, які вирішили зробити собі тату, вибирають написи англійською. Водночас, як повідомляє газета, чим викликана нова мода, наразі незрозуміло.
Культура татуювання існує в Китаї не одне тисячоліття, але за часів комуністичного режиму нанесення тату було під негласною забороною. Знову прикрашати тіло татуюваннями в Китаї почали близько п`яти років тому.
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