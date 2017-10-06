Експерти обговорять місце криптовалюти на фінансовому ринку України
Що - мильна бульбашка чи гроші майбутнього?
6 жовтня (п'ятниця) 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Криптовалюта в Україні: фінансовий міхур чи гроші майбутнього?»
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання до обговорення:
1. Якою є ніша криптовалют на фінансовому ринку України?
2. Правовий статус обігу криптовалют в Україні та світі.
3. Переваги та можливі ризики легалізації криптовалюти в Україні.
4. Криптовалюти як об’єкт інвестування – чи лусне бульбашка?
Учасники круглого столу:
· Емал Бахтарі, керівник проектів та програм департаменту відкритих ринків НБУ;
· Олександр Ольшанський, голова огркомітету iForum, інтернет-експерт, підприємець;
· Руслан Чорний, керуючий партнер "Фінансового клубу";
· Станіслав Юрасов, редактор рубрики Технології Liga.net.
Модератор круглого столу - Андрій Яніцький, редактор економічного відділу LB.ua
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковим.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).