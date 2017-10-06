Експерти обговорять місце криптовалюти на фінансовому ринку України

Що - мильна бульбашка чи гроші майбутнього?

6 жовтня (п'ятниця) 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Криптовалюта в Україні: фінансовий міхур чи гроші майбутнього?» Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Питання до обговорення: 1. Якою є ніша криптовалют на фінансовому ринку України? 2. Правовий статус обігу криптовалют в Україні та світі. 3. Переваги та можливі ризики легалізації криптовалюти в Україні. 4. Криптовалюти як об’єкт інвестування – чи лусне бульбашка? Учасники круглого столу: · Емал Бахтарі, керівник проектів та програм департаменту відкритих ринків НБУ; · Олександр Ольшанський, голова огркомітету iForum, інтернет-експерт, підприємець; · Руслан Чорний, керуючий партнер "Фінансового клубу"; · Станіслав Юрасов, редактор рубрики Технології Liga.net. Модератор круглого столу - Андрій Яніцький, редактор економічного відділу LB.ua Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62. Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковим. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter