Експерти обговорять місце криптовалюти на фінансовому ринку України

12:00, 06 жовтня 2017
Разное
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Що - мильна бульбашка чи гроші майбутнього?

6 жовтня (п'ятниця) 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Криптовалюта в Україні: фінансовий міхур чи гроші майбутнього?»

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання до обговорення:

1.    Якою є ніша криптовалют на фінансовому ринку України?

2.    Правовий статус обігу криптовалют в Україні та світі.

3.     Переваги та можливі ризики легалізації криптовалюти в Україні.

4.    Криптовалюти як об’єкт інвестування – чи лусне бульбашка?

Учасники круглого столу:

·         Емал Бахтарі, керівник проектів та програм департаменту відкритих ринків НБУ;

·         Олександр Ольшанський, голова огркомітету iForum, інтернет-експерт, підприємець;

·         Руслан Чорний, керуючий партнер "Фінансового клубу";

·         Станіслав Юрасов, редактор рубрики Технології Liga.net.

Модератор круглого столу - Андрій Яніцький, редактор економічного відділу LB.ua

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковим.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

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