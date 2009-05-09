ДТП на трасі Київ-Чоп: один загиблий, восьмеро травмованих
12:17, 09 травня 2009Разное
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Маршрутка зіткнулася з легковиком
Сьогодні о 3.20 поблизу села Пилиповичі Новоград-Волинського району Житомирської області на автошляху Київ-Чоп сталось зіткнення легкового автомобіля „Мерседес” з маршрутним таксі „Мерседес”.
Як повідомили УНІАН у прес-служіб МНС, внаслідок ДТП одна людина загинула, і ще восьмеро, з них двоє дітей, з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані до центральної райлікарні.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС. Правоохоронними органами проводиться розслідування.
Всього за добу на території України зареєстровано 85 ДТП, у яких загинули 14 і травмовані 96 людей.
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