У Києві згоріло 10 гектарів трави
11:21, 11 травня 2009Разное
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Хтось не вміє поводитися з вогнем
10 травня о 14.30 в Деснянському районі столиці, на території Деснянського лісництва, сталося загоряння трав’яного настилу на площі 10 гектарів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 18.10 підрозділами Державної пожежної охорони МНС, працівниками та технікою лісгоспу пожежа була ліквідована.
За даними МНС, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
На місці працювала опергрупа Головного міськуправління МНС.
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