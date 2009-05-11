У Києві згоріло 10 гектарів трави

10 травня о 14.30 в Деснянському районі столиці, на території Деснянського лісництва, сталося загоряння трав’яного настилу на площі 10 гектарів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 18.10 підрозділами Державної пожежної охорони МНС, працівниками та технікою лісгоспу пожежа була ліквідована.

За даними МНС, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

На місці працювала опергрупа Головного міськуправління МНС.