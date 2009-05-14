Експерт: ми чудово знаємо, навіщо проводиться московське "Євробачення"

Російські музичні експерти прогнозують високий результат української співачки Світлани ЛОБОДИ на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2009» у Москві.

Про це УНІАН повідомив російський музичний оглядач Артур ГАСПАРЯН.

«Шанси у С.ЛОБОДИ дуже добрі, якщо вона пройде до фіналу, то там вона посяде достатньо гідне місце», - сказав А.ГАСПАРЯН.

Водночас він вважає, що С.ЛОБОДА не переможе на конкурсі.

«Цього року слов`янська фракція може відпочити зі своїми видами на перемогу. Ми всі чудово знаємо, навіщо проводиться московське «Євробачення» – для того, щоб маятник конкурсу, який вже пішов так далеко на схід, що із заходу його не видно, повернувся на захід», - вважає оглядач.

На його думку, шанси на перемогу має лише представник Норвегії – білорус Олександр РИБАК. «Це єдина слов`янська надія цього року», - вважає А.ГАСПАРЯН.

За його словами, команда С.ЛОБОДИ привезла на «Євробачення» дуже іронічний, легкий і гумористичний номер.

«Це дуже добре, тому що багато людей ставляться до «Євробачення» дуже серйозно, а головний тренд європейців на таких конкурсах це «фан». С.ЛОБОДА заїхала в потрібну оперу з дуже гідним номером. Її всі тут хвалять і ставляться з величезною симпатією», - сказав російський оглядач.

«С.ЛОБОДА – справжня українка. Це своєрідний еротичний символ України. Я вітаю Україну цього року зі Світланою ЛОБОДОЮ», - сказав А.ГАСПАРЯН.

У свою чергу, музичний експерт Ілля ЛЕГОСТАЄВ висловив думку, що С.ЛОБОДА – одна з найефектніших дівчат на «Євробаченні».

«Її шанси на фінал дуже великі, але на перемогу менші. Світлана заслужила достатньо високого місця», - вважає він.

За словами І.ЛЕГОСТАЄВА, це викликано тим, що конкурс вже відбувався в Україні. Експерт вважає, що явними фаворитами «Євробачення-2009» є Норвегія і Франція.

Відповідаючи на питання, хто з українських виконавців може представити Україну на «Євробаченні» наступного року, він припустив, що це може бути група «Танок на Майдані Конго».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Москві українська співачка С.ЛОБОДА виступить у другому півфіналі «Євробачення-2009» під номером 17 з піснею «Anticrisis girl» («Антикризова дівчина»).