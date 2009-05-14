Біля британської церкви з'явилася статуя Христа в джинсах

Британський скульптор Маркус Корніш створив для церкви в Акфілде (Uckfield), графство Східний Суссекс, бронзову статую Христа, одягненого в просторі джинси та сорочку. Волосся і борода Спасителя зображені теж на сучасний лад. The Daily Telegraph повідомляє, що скульптура створена коштом одного з парафіян.

"На континенті сучасні зображення Христа зустрічаються часто, але тут вони поки що рідкісні. Нам хотілося, щоб у нас з`явилося зображення Христа не стражденного, а енергійного і відкритого", - пояснив концепцію проекту Девід Баклі, настоятель храму Непорочної Деви і святого Філіпа Нері.

Парафія в 2008 році оголосила конкурс на кращий проект статуї Христа, і проект Корніша переміг з великою перевагою: більше 200 голосів "за" і лише 14 - "проти". Скульптор вважає, що його робота "проста і прямолінійна" і що в ній відбито уявлення про Спасителя, який "завжди перебуває з нами".

Готову скульптуру вже показали парафіянам і пресі; за кілька днів її встановлять на дзвіниці храму на висоті близько 30 метрів.

Лента.ру