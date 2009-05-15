Тимошенко: постійно намагаюся стати нормальною жінкою

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО просить не пов`язувати з політичними подіями зміни в її зачісці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

«Це означає, що будь-яка нормальна жінка має інколи міняти зачіску. Думаю, що іноді я буду це робити. І я прошу це не пов`язувати з жодними політичними подіями, з погодою, з настроєм – ні з чим. Просто нормальна жінка зобов`язана інколи змінювати зачіску. Я також намагаюся постійно стати нормальною жінкою, але робота заважає», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Кабінету Міністрів 6 травня Ю.ТИМОШЕНКО з`явилася з гладкою зачіскою, без коси.