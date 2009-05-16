Путін похвалився новою машиною (фото)

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін продемонстрував свою нову машину "Нива", передає телеканал "Вести-24".

Сьогодні вранці журналісти чекали прем`єра біля входу в його резиденцію в Сочі, де повинні були початися переговори В.Путіна з прем`єр-міністром Туреччини, проте несподівано для представників у двір резиденції заїхала тридверна "Нива" кольору хакі. За кермом автомашини сидів сам В.Путін.

На запитання журналістів, яка коробка передач встановлена на автомобілі, В.Путін відповів: "Ручна". Він зізнався, що машина йому подобається, хоча він проїхав на ній всього 300 метрів. Машину тільки у суботу доставили в Сочі з Тольятті. Пробіг автомобіля - трохи більше 270 кілометрів.

Один з кореспондентів запитав прем`єр-міністра, чи придбав він автомобіль для риболовлі, на що В.Путін сказав, що у тому числі і для риболовлі, проте не став уточнювати, скільки коштує придбана ним машина."Це спеціальна комплектація. Але не для мене особисто, а вони саме в такій комплектації випускаються серійно", - зазначив він.

На запитання про те, чи не катав прем`єр-міністр на автомобілі Сильвіо Берлусконі, який приїжджав вчора у Сочі , В.Путін з жалем зазначив, що машину тільки сьогодні пригнали з Тольятті. "Якби вчора пригнали, ми б на ній з Сильвіо прокаталися б", - сказав В.Путін.

РБК