Чим далі в кризу, тим більше діалог влади з народом нагадує щовечірні випуски обов`язкової до перегляду радянської програми «Час» та зведення Інформбюро. В кращому разі – напівправда, здебільшого – приховування інформації. Нас тримають за телепнів, яким достовірна інформація про стан економіки та бюджету може зіпсувати травлення. До того ж штабістами, до обов`язків яких входить продукувати коменти на все, що хоча б віддалено скидається на критику уряду, втовкмачується в голови теза, що, по-перше, народу це не цікаво, а по-друге, дійсно, яка різниця – профіцит чи дефіцит? Головне, щоби і те, і інше можна було намазати на хліб. Схоже, домогосподарствам - як на економічному слензі зазвичай називають народонаселення – дійсно вся ця інформація «до лампочки». Подив прохоплюється і у експертів. Ось і Пинзеник здивований тим, «що суспільство так легко сприймає дуже серйозні потрясіння, що відбуваються в країні».

Збайдужіння суспільства і низький попит на достовірну інформацію на руку політикам. Перевіривши «домогосподарства» на предмет відсутності реакції на недомовки, перекручення і приховування інформації, влада тепер чи не щодня використовує цей інструмент. В чому їй радо допомогає своєю мовчанкою опозиція. За очевидного небажання регіоналів грати роль сторожового пса демократії, цю функцію виконує Секретаріат Президента – хоча б він час від часу проводить лікнеп, що насправді треба читати між рядками урядових повідомлень. На жаль, це чи не єдина насьогодні корисна функція канцелярії Президента, дверима якої голосно грюкнув Балога.

Decies repetta placіbit. Десять разів повторене – сподобається. Аксіому римського паблік рілейшнз взято на озброєння владою (включно з НБУ), що вона і демонструє нам щодня. Під шумок можна переписати і закони, пославшись на бездіяльність парламенту. Ось лише знакові події травня. Почнемо із найсвіжішого – антикризової наради у Президента 18 травня, наслідком якої стала урядова заява про низький «рівень інформування Президента Віктора Ющенка та кваліфікації його радників». Отже,

1. Нафтогаз

Квінтесенцією цієї заяви є фраза про стабільний фінансовий стан Нафтогазу та своєчасне виконання ним своїх зобов‘язань перед державою та партнерами. Чи можна назвати стабільним стан монополіста, який виконує свої зобов`язання перед державою та партнерами передусім за рахунок банківських позик? Причому позики ці видаються виключно державними банками.

2. Оплата за газ у квітні

«Ми розрахувалися на 650 млн. дол., розрахувалися за 2 млрд. 398 млн. кубометрів», - порадувала 13 травня Ю.В. країну новиною. І ті, кому це ще цікаво, пораділи за Нафтогаз і зітнули плечима, як так ефективно вдалося монополісту, по-перше, змобілізувати ці кошти з ринку, а, по-друге, настільки безболісно конвертувати, що це не позначилося навіть на золотовалютних резервах. Якби уряд вважав за необхідне сповна інформувати громадськість, він би повідомив, що насправді з цієї суми Нафтогазом змобілізовано і сплачено лише 200 млн доларів, а решта – це товарний кредит Газпрому в рахунок майбутніх транзитних платежів. При цьому Ю.В., напевно, не мала сумніву, що її доброзичливці з Секретаріату за день-два неодмінно оприлюднять, з чого ж складаються ці 650 млн доларів. Питання не про економічну доцільність таких схем. Питання: чому інформація про це офіційно не оприлюднюється?!

3. Дані за перший квартал? - чекайте, чекайте, чекайте...

Дані про динаміку ВВП за перший квартал 2009 року, які були оприлюднені через 40 днів після завершення цього кварталу, так і не стали надбанням громадськості. Тепер їх обіцяють повідомити ближче до середини літа, коли статистика вже мала б згенерувати достатньо приємних повідомлень, щоб інформація далеко не першої свіжості про 22-25-відсоткове падіння ВВП на початку року була б ними поглинута і знешкоджена. А у травні її завадили оприлюднити невтішні дані про промислове виробництво за чотири місяці – вони склалися не так, як хотів би їх бачити Кабмін. Падіння виробництва за перші чотири місяці року склало 31,9 відсотки порівняно з аналогічним періодом 2008 року – тобто негативна тенденція першого кварталу, коли було зафіксовано аналогічний показник. З вуст уряду – ані слова, на відміну від квітня, коли 8-відсоткове зростання виробництва у березні порівняно з лютим було помпезно презентовано як вихід з кризи. При цьому «забули»співставити кількість робочих днів у лютому і березні.

4. 427-ма постанова Історія з 427-ю урядовою постановою від 22 квітня ц.р. активно коментується у підприємницьких колах, хоча поза ними вона не встигла набути значного розголосу. А вона досить промовиста – уряд, видається, увійшов у смак власноруч переписувати закони, хоча цим правом (як і писати їх) наділена виключно Верховна Рада. Коли 14 квітня була ухвавлена 366-та постанова про мінімальні пенсійні внески для спрощенців, цей документ ще балансує на межі юридичної легітимності, адже і сама спрощена система функціонує в Україні не на основі закону, а на базі Указу Президента. Однак вісьмома днями пізніше уряд вже переписав закон – цього разу Закон України про оподаткування прибутку підприємств, заборонивши платникам корпоративного податку користатися у 2009 році правом переносити на майбутні податкові періоди збитки, отримані в 2008 році. На виконання цієї постанови, яка поставила себе вище закону, ДПА розіслала в територіальні інспекції телеграму за номером 9592h217, в якій зобов`язала податківців не приймати декларації з базою оподаткування, що зменшена на збитки, задокументовані у 2008 році. Піднявся галас, однак спочатку- поза лаштунками. Перш ніж влаштовувати пресс-конференції, західні корпорації активізували свої урядові зв`язки і таки домоглися скасування цієї постанови, яка, до речі, так і не була оприлюднена.

Історія із начебто скасуванням мораторіюна дострокове зняття депозитів (це вже, звісно, про НБУ) із утаємниченим насьогодні розміром дефіциту бюджету лягають в ту саму канву дезінформування суспільства. Як і скандал з Луценком, на прикладі якого можна прослідкувати, як працюють фахівці з паблік-рілейшнз, в обов`язки яких входить і damage control – контроль і ліквідація завданої шкоди. Конфлікт успішно (для міністра) забалакано настільки, що Луценко на наших очах перетворюється на уособлення зневажливого ставлення на Заході до українців – чи то до міністрів, чи гастарбайтерів.

Вибори диктують поведінку і уряду, і депутатів із одного пристоличного села, які минулої неділі гучно провели День Села. Останні не читали книжок з паблік рілейшнз і не проходили відповідних тренінгів. Однак їх доморощена політична інтуїція впевнено веде їх до переобрання на наступних виборах. Незважаючи на те, що ціна на землю у селі впала втричі порівняно з минулорічним піком і коштів на проведення загальносільського заходу було менше, аніж рік тому, свято відбулося на славу, чому допоміг пристойний кошторис сільського стабілізаційного фонду. Була відома співачка, маєток якої у сусідньому селі (25 тисяч доларів за годину), салют (5 тисяч доларів плюс дві тисячі гривень «неустойки» за те, що співачка запізнилася на годину, незважаючи на те, що її обійстя в 10 хвилинах їзди), конферансьє, який у вільний від проведення концертів час розповідає про погоду на телебаченні (тисяча доларів) і чимало інших родзинок, про які село говорить вже другий день, згадуючи при цьому добрим словом і організаторів антикризового гуляння... і Луценка (цитуючи есемеску, що блукала тоді мобільними телефонами) – "нагадав німцям про День Перемоги!".

Станіслав Голубенко