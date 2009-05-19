Балога голосно грюкнув дверима

Екс-глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА називає причиною своєї відставки незгоду з рішенням Президента України Віктора ЮЩЕНКА вдруге балотуватися на пост глави держави.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Єдиний центр”, одним з лідерів якої є В.БАЛОГА.

У повідомленні йдеться, що В.БАЛОГА 12 травня офіційно подав Президенту В.ЮЩЕНКУ заяву про відставку з посади глави Секретаріату Президента України.

У цьому документі він докладно пояснив причини цього кроку, наголосивши, що прийняте рішення ретельно обмірковане та не буде відкликане. При цьому В.БАЛОГА вказав, що збирається публічно пояснити мотиви свого вчинку, оскільки вони стосуються не лише особистих взаємин між ним і главою держави.

Головною причиною відставки В.БАЛОГА назвав свою категоричну незгоду з рішенням В.ЮЩЕНКА вдруге балотуватися на пост Президента. “Переконаний, що Ви не маєте морального права йти на президентські вибори. Принаймні, у цьому я Вам не соратник”, – заявив він.

В.БАЛОГА пояснив свою переконаність тим, що В.ЮЩЕНКО за весь час перебування на найвищій державній посаді не зміг втілити обіцянок, які він давав українському суспільству під час виборчої кампанії 2004 року. “Тоді український народ на хвилі нечуваного досі піднесення довірив Вам долю своєї країни. Вам повірили. Мільйони українців у кожному рядку інавгураційної промови бачили надію на те, що з новим Президентом постане нова Україна – без цинічної влади, горда і заможна. Вас наділили усією повнотою влади, щоб Ви здійснили такі необхідні для держави перетворення. Вас були готові підтримати у всіх найсміливіших починаннях”, – йдеться у заяві В.БАЛОГИ.

Як написано у заяві, “нічого з тих сподівань не справдилося, час незворотньо втрачений. “Десять кроків назустріч людям” так і залишилися красивим міфом, не здійснено жодної системної реформи. Корупція та кумівство у владі, подвійні стандарти при прийнятті державних рішень стали буденністю. Прикро усвідомлювати, але Ви нічого не зробили для очищення влади”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 травня, на сайті Президента було оприлюднено указ про звільнення В.БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента.