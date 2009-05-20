Євробачення розкрило цифри голосування від України

Голосування на "Євробачення-2009" проводилося відповідно до правил конкурсу, а обурення підсумковими даними представників України виникло через непорозуміння щодо процесу підбиття голосів, повідомив РІА “Новости” Сванте Стокселіус, виконавчий контролер конкурсу, який виступив від імені Європейського мовного союзу.

У понеділок голова українського журі "Євробачення" Роман Недзельський повідомив РІА “Новости”, що оцінка, яку поставила Україна виконавцеві від Росії Анастасії Приходько насправді є нижчою, ніж було оголошено. Згідно з оголошеними у фіналі даними, Україна віддала за виступ Приходько вісім балів, що на думку Недзельського, було неможливо, оскільки професійне журі не дало їй жодного балу.

"Результати голосування, озвучені у фіналі конкурсу пісні "Євробачення-2009", були абсолютно коректні, і голосування проводилося в повній відповідності до правил конкурсу. Порушена тема щодо результатів голосування в Україні стала результатом нерозуміння того, як саме зводилися воєдино результати голосування журі і глядацького голосування, які проводяться різними способами", - сказав Стокселіус.

Стокселіус підтвердив, що українське представництво присудило такі місця: Великій Британії – п`яте, Молдові - четверте, Росії - третє, Азербайджану - друге і Норвегії - перше.

При цьому загальна сума українських балів, виходячи з якої були розставлені місця, для Норвегії була 22 (10 глядацьких плюс 12 суддівських), для Азербайджану - 18 (8 глядацьких і 10 суддівських), для Росії - 12 (12 глядацьких і нуль суддівських), для Молдови - 10 (5 глядацьких і 5 суддівських), для Великої Британії - 9 (2 глядацьких і 7 суддівських).

Оскільки Недзельський казав раніше, що sms-голосування дало вісім балів, Сокселіус зазначив, що "жодна країна не може знати, скільки голосів віддали її громадяни за того чи іншого учасника - результати безпосередньо йдуть європейському провайдерові, який підраховує голоси і вже підсумовані бали повертає голосуючій країні".