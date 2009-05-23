Київ готовий розрахуватися за... демонтаж новорічної ялинки

Київська міська державна адміністрація має намір наступного місяця розрахуватися за демонтаж ялинки, що встановлювалася на Хрещатику на новорічні свята.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО на розширеному засіданні колегії адміністрації, давши відповідне доручення начальнику Головного фінансового управління Віктору ПАДАЛЦІ.

Як зазначалось на засіданні, місто досі не розрахувалось за демонтаж ялинки. Разом із тим вже необхідні кошти на наступний загальноміський масштабний захід – відзначення Дня столиці та Дня Києва. Загалом борг міста за ялинку становить 759 тис. грн.

За дорученням А.ГОЛУБЧЕНКА, у травні місто має погасити 500 тис. грн. боргу, а решту – наступного місяця.

На запитання журналістів, чому раніше місто не розрахувалось за ялинку, А.ГОЛУБЧЕНКО відповів, що Київ не мав коштів і роботи з її демонтажу були проведені в борг.