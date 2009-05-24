Вантажівка протаранила автобус із паломниками: 7 людей загинули

У Львові вантажівка врізалася в пасажирський автобус із паломниками: загинули семеро осіб і травмовані 8.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, близько сьомої години ранку 24 травня у Львові, на 4-му кілометрі об’їзної дороги, сталося зіткнення турецької вантажівки „Рено” з мікроавтобусом „Богдан”, що перевозив 24 паломників із села Старе Село Пустомитівського району Львівщини до монастиря у селі Крехів Жовківскього району області. В результаті дорожньо-транспортної пригоди, за попередніми даними, в автобусі загинули 7 людей, із них 1 дитина, та постраждали 8 людей, які у стані різних ступенів важкості госпіталізовані. Попередня причина аварії – водій вантажівки заснув за кермом та не впорався з керуванням. На місці працюють опергрупа та пожежно-рятувальні підрозділи МНС, співробітники МВС та бригади швидкої медичної допомоги. Правоохоронними органами проводиться розслідування.