У Києві «Мазда» врізалася в дерево: загинули 2 людей

У Києві, на проспекті Повітрофлотський, водій автомобіля “Мазда” на великій швидкості зіткнувся з деревом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо транспортної пригоди постраждали 3 людей: водій і пасажир загинули, ще один пасажир травмований. Бійцями столичного воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону МНС за допомогою гідравлічного інструменту “Holmatro” тіла загиблих і травмований були вилучені з пошкодженого легковика та передані працівникам швидкої медичної допомоги.