Поляки зменшили споживання міцного алкоголю майже на третину

У Польщі в першому кварталі цього року в порівнянні з січнем-березнем 2008 року споживання міцного алкоголю зменшилось майже на 30%.

Як пише Rzeczpospolita, за перші три місяці року поляки купили 21,1 млн. літрів алкоголю, 75% з чого – це горілка.

«Такий значний спад став несподіванкою для виробників, які не припускали, що проблеми із збутом міцного алкоголю будуть такими серйозними», - сказав газеті голова правління організації Польської спиртної промисловості Лешек ВІВАЛА.

Він пояснив спад підвищенням акцизів на алкоголь, який з нового року зріс на 9% та призвів до подорожчання алкоголю.

З 2009 року поляки теж менше споживають пива, продаж якого в першому кварталі впав на 10%.

Експерти не пов’язують зменшення продажу пива з подорожчанням акцизів, оскільки на пиво воно була змінено в березні цього року.

Насправді ж, за даними операторів ринку, пивна промисловість відчула менше споживання ще в минулому році, коли продажі зросли лише на 1,7%. Аналітики прогнозують на поточний рік спад на 5% в порівнянні з минулим.

Продажі міцного алкоголю, якщо вірити прогнозам песимістів, у Польщі в цьому році може впасти навіть на 20%.