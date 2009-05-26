Чи стане Україна Росією, якщо переможе Янукович?

Чи буде третя Росія?

Якщо президентом України стане Янукович, чи буде спроба підморозити Україну на зразок Росії чи/або... Білорусі?

Московські та донецькі «геополітики» називають Білорусь Другою Росією, і з ученим виглядом мріють про Третю.

Чи дійде до цього?

Спроба, безумовно, буде. Насамперед спробують забрати і НЕ ділити все, що зможуть. Одночасно - трохи задобрити, трохи залякати пресу, узяти ТБ, перетворити всі вибори на те, чим були два тури президентських виборів-2004. Перевершити Медведчука та Балогу важко, але конкретний пацан, який прагнутиме в ролі глави президентського секретаріату затьмарити відразу обох, - це можна собі уявити.

Ані слова критики на адресу Президента, узагалі - влади. В опозиції - лише молодий батько Симоненко. Що скажемо - робить, чого не скажемо - не робить. Перед Росією каємося не тільки за Ющенка, а й за Кучму, і особливо - за біловезького зубра Кравчука. Заходу заледве не щодня показуємо “кузькіну мать”.

Спроба буде, але чи вдасться вона?

Для цього Януковичу довелося б бути на посту 24 години на добу і вкалувати, вникаючи в усе. Чи схожий він на таку людину? Щоб успішно підморожувати країну, він має горіти тим самим вогнем, який палає всередині його несамовитої суперниці. Але таких дебелих, огрядних, добродушних фюрерів не буває. А без такого мотору оточення не впорається.

Короля грає челядь, це відомо, але для такої справи потрібен все-таки особливий король. Януковичу, на щастя, ліньки страждати навіть манією величі, що легко вдається його останній "шестірці".

Ця обставина може стати причиною того, що спроба виявиться недостатньо рішучою і послідовною.

Україна - не Росія не тільки тому, що їй не дано розродитися чимось на кшталт Путіна, хоча дурні й мріють. Тут завжди була помітніша опозиція. Де три українці, там скільки гетьманів? Немає жодних підстав чекати, що в осяжному майбутньому їх стане менше. Не встигнувши зробити перший ковток свободи, погнали Кравчука, не давши людині досидіти хоч би один термін. На Кучму спустили Мороза з його схибленим майором, а що витворяли під час «правління» Ющенка?! На його місці чекіст таки забився б у сортир, та тільки не для того, щоб когось там мочити...

Нарешті, Захід. На нього вже припадає 70 відсотків української зовнішньої торгівлі. Ось що прогледів Кремль. Кучма відвідував його майже щомісяця, дарував там упевнено-дружні усмішки, у Києві - обід за обідом з Черномирдіним («Ти, Вітю, гігант! Тебе не проведеш». - «Угу. Я - такий»). Ющенко, навпаки, до Москви не їздить, її посла не приймає по півроку, але якось так вийшло, що при ньому в Першопрестольної не стало інших важливіших клопотів, ніж виправдовуватися за Голодомор, таврувати УПА, Мазепу й просувати на український екран свого «Тараса Бульбу». А український купець тим часом пер і пер на захід, і ось - 70 відсотків, і хто б уже не став президентом України, вимушений буде на це зважати. Україна, окрім усього іншого, третій у світі - після США і ЄС - експортер зерна, і продає вона його не до Росії (яка займає четверте місце). Хто зважиться піддати серйозному ризикові цей маршрут валютних надходжень?

Отже, підморозка не вдасться, але й сама по собі спроба підморозки, хай вибіркової, особливо - знизу, означала б прикре пробуксовування. Країні немає сенсу втрачати темп. Російсько-радянський виборець із природних причин слабшає, іде на спад, ще трохи - і на нього можна буде не озиратися. Украй важливо змінити систему держуправління, що залишається радянською (визначення Віри Нанівської), суд, прокуратуру, міліцію. Щось треба робити з ТБ і пресою... Це все якраз ті сфери, які за гіршого варіанта постраждають найбільше.

Анатолій Стріляний, Коментарі