У Ялті російський курортник вистрибнув із «Ластівчиного гнізда»
11:27, 30 травня 2009Разное
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Чоловік намагався скоїти самогубство
Відпочивальник з Росії зазнав травм унаслідок спроби покінчити життя самогубством - чоловік зістрибнув у море із замку «Ластівчине гніздо» в Ялті.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, інформація про інцидент надійшла до рятувальників напередодні увечері.
Житель Санкт-Петербурга 1978 року народження стрибнув з висоти близько 60 метрів.
Росіянина дістали з води і відправили до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку і численними забоями тіла.
МНС уточнює, що чоловік відпочивав у Криму в одному з санаторіїв.
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