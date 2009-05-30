У Ялті російський курортник вистрибнув із «Ластівчиного гнізда»

Відпочивальник з Росії зазнав травм унаслідок спроби покінчити життя самогубством - чоловік зістрибнув у море із замку «Ластівчине гніздо» в Ялті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, інформація про інцидент надійшла до рятувальників напередодні увечері.

Житель Санкт-Петербурга 1978 року народження стрибнув з висоти близько 60 метрів.

Росіянина дістали з води і відправили до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку і численними забоями тіла.

МНС уточнює, що чоловік відпочивав у Криму в одному з санаторіїв.