Мercedes протаранив «вісімку»: троє загиблих

В Дніпропетровській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб, ще одна травмована.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

У повідомленні зазначається, що водій автомобіля Мercedes-Bеnz 320Е, рухаючись у напрямку с.Орлик, відволікся від керування, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем “ВАЗ-2108”, що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів автомобіля “ВАЗ” від отриманих травм загинули на місці пригоди, а водій автомобіля Мercedes отримав тілесні ушкодження.