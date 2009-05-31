У Криму врятували двох дівчат, яких віднесло у море на надувному матраці

У районі міста Саки в Криму врятували двох дівчат, яких на надувному матраці віднесло від берега в море на відстань 1,6 км.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Криму, інформація про подію надійшла до рятувальників від відпочиваючого. «Для порятунку дітей направили моторний катер», - зазначили бійці МНС.

Дівчаток-підлітків - мешканок Сімферополя, 1995 року народження - підняли на борт катера і доставили на берег. Медичної допомоги врятовані не потребували.