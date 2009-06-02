Український дуумвірат чи український же путінізм?

За словами Яценюка, Тимошенко і Янукович збираються поділити країну на двох. Для цього вони їй ніби то готують «африканську демократію». Яценюк може перемогти їх на виборах, але чи вдасться йому перемогти їх після виборів?..

Сьогодні, мабуть, неупередженим є тільки той, для кого вони всі одним миром мазані: і Тимошенко, і Янукович з Яценюком. За словами останнього, перші два політики збираються поділити країну на двох. Для цього їм потрібно її підморозити, хоча Яценюк і вживає вираз «африканська демократія», яку вони їй ніби то готують.

А який стан справ з їхньої точки зору? Цього вони, певна річ, не скажуть, і не лише тому що не захочуть, а тому що і Янукович, і Тимошенко просто не здатні говорити правду про що завгодно, принаймні, так, щоб їх розуміли люди. Але в цьому випадку це не біда: про все, що нас цікавить, можна здогадатися. Вони хочуть припинити протистояння двох Україн: Південного Сходу і Заходу. Це можуть зробити тільки дві однаково потужні політичні сили: Партія регіонів і БЮТ. Раз ми не можемо один одного упевнено перемогти, раз ні я, Янукович зі своїми людьми, ні я, Юлія Тимошенко – зі своїми, не можемо узяти всю владу, нам нічого не залишається, як поділити її приблизно порівну, і на декілька років перестати собачитися. І ми щось одержимо, міркують вони, і Україні шкоди не буде. А чого хоче Яценюк? Упевнений у своїй перемозі на президентських виборах, він пропонує підсилити повноваження президента, щоб той міг відновити керованість держави. «Інакше ми втратимо країну». Це якраз те, що тримав у думці Путін, приймаючи Росію від Єльцина. Один в один. Йшла війна в Чечні... Звідси випливає, що 35-річний відмінник з Чернівців, який не служив у КДБ, відчуває в собі сили путінізувати Україну – правда, віддамо йому належне, в інтересах України, як він їх розуміє, а не Росії. Це все означає, що перед свідомим українським виборцем такий вибір, якого не побажаєш і ворогові. Яценюк може перемогти Януковича і Тимошенко на президентських виборах, але чи вдасться йому перемогти їх після виборів? Ось питання, без відповіді на яке краще не йти на виборчу дільницю. Путін міг не боятися опозиції внаслідок її відсутності. За ним стояла така сила, як народ, готовий підкорятися міцній руці, не кажучи вже про те, що в його розпорядженні було все, що носить якісь погони. У Яценюка не буде нічого, окрім маленької переваги голосів. З ким і як він «відновлюватиме керованість», Господи?!

Тут саме час згадати про «олігархів». Що вирішать вони? І що в їх силах? Якщо вони дружно підтримають український «дуумвірат», чи впораються вони з тією «жорсткою опозицією», яку обіцяє Яценюк? Це – по-перше. По-друге: чи здатні вони за допомогою «керованої пропаганди» примирити Південний Схід і Захід? Якщо ж вони вирішать підтримати «українського Путіна», чи замінять їх гроші все, чого він не має для відновлення «керованості держави»? Чи урезонять вони Януковича і Тимошенко, оточених кожен своїми соратниками, а головне – виборцями?

Ці питання треба було б обговорювати на всіх екранах, і не з сьогоднішнього дня, а з учорашнього. І обговорювати без дійових осіб української політики і їх балакунів. Це дискусії, в яких повинні брати участь усі, крім Януковича, Тимошенко, Яценюка та інших кандидатів у президенти та їх людей. Це повинно бути не продовження або імітація парламентських дебатів, не політичні баталії під виглядом телепередач, а ділова розмова знаючих людей, які не займаються політикою. З журналістської точки зору, це повинна бути саме журналістика, а не пропаганда і не рекламний бізнес.

Але цього не буде. Все буде, як до цих пір. Виборець залишиться сам на сам і буде поживою для теледілків з теледемагогами.

Анатолій Стріляний