У Євпаторії джип врізався у стовп: двоє загиблих

Двоє людей загинули, ще одна травмована в результаті зіткнення джипу «Infiniti» зі стовпом освітлення в Євпаторії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, інформація про дорожню аварію надійшла до рятувальників сьогодні вранці.

В результаті ДТП люди були заблокованими в автомобілі. Бійці МНС, щоб дістати постраждалого і тіла загиблих, за допомогою спецінструменту розрізали кузов машини.

Загинули водій і пасажир джипу, ще одного пасажира доставлено до реанімаційного відділення лікарні у тяжкому стані.