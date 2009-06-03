У Євпаторії джип врізався у стовп: двоє загиблих
11:24, 03 червня 2009Разное
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Третій - у реанімації
Двоє людей загинули, ще одна травмована в результаті зіткнення джипу «Infiniti» зі стовпом освітлення в Євпаторії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, інформація про дорожню аварію надійшла до рятувальників сьогодні вранці.
В результаті ДТП люди були заблокованими в автомобілі. Бійці МНС, щоб дістати постраждалого і тіла загиблих, за допомогою спецінструменту розрізали кузов машини.
Загинули водій і пасажир джипу, ще одного пасажира доставлено до реанімаційного відділення лікарні у тяжкому стані.
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