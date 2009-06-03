ДТП в Києві: один загиблий і четверо поранених

Сьогодні о 2.10 у Києві на розі вулиць Набережно-Лугова та Межигірська сталось зіткнення автомобілів “Toyota Land Cruiser Prado” та “Mazda-323”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій автомобіля “Mazda” від отриманих травм загинув на місці пригоди, а один пасажир цього ж автомобіля та водій і двоє пасажирів автомобіля “Toyota” отримали тілесні ушкодження.