З Нового року їздити мопедами можна буде лише з правами

Із січня 2010 року до керування мопедами та моторолерами допускатимуться особи, що отримали посвідчення водія категорії А1.

На цьому наголошується у переданій УНІАН заяві прес-служби Департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України.

У ДАІ нагадують, що Верховна Рада внесла зміни до Закону України “Про дорожній рух”.

Зокрема, з січня 2010 року запроваджується державна реєстрація в Державтоінспекції мопедів, моторолерів та інших двоколісних транспортних засобів, які мають двигун з робочим об`ємом до 50 куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт.

Також, за новим законодавством, вводяться нові категорії транспортних засобів: А1 – мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об`ємом до 50 куб. сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт; В1 – квадро- і трицикли, мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів; С1 – призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кілограмів; D1 – призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16.

Водночас, право на керування транспортними засобами надається особам, які досягли:

шістнадцятирічного віку – категорії А1, А; вісімнадцятирічного віку – категорії В1, В, С1, С; дев`ятнадцятирічного віку – категорії BE, C1E, СЕ; двадцятиоднорічного віку –категорії D1, D, D1E, DE, Т.

Таким чином, наголошують в ДАІ, до керування мопедами, моторолерами, квадро- і трициклами можуть бути допущені лише особи, які мають посвідчення водія відповідної категорії та досягли шістнадцятирічного віку.

У ДАІ повідомляють, що, як і раніше, посвідчення водія на право керування транспортним засобом видається особі, яка пройшла медичний огляд, а також підготовку або перепідготовку відповідно до встановлених планів і програм в закладі з підготовки водіїв та склала теоретичний і практичний іспити в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції.