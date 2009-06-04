Мешканець Черкас засудив головного архітектора за бездіяльність

Виконавчий комітет міської ради Черкас має компенсувати одному з жителів Черкас майже 250 тис. грн. матеріальної шкоди за бездіяльність колишнього головного архітектора міста Василя ДМИТРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ на своїй офіційній Інтернет-сторінці повідомив, що таке рішення прийняв Соснівський районний суд Черкас.

Як повідомив С.ОДАРИЧ, житель Черкас, що проживає по вул. Фрунзе, неодноразово звертався до головного архітектора міста В.ДМИТРЕНКА з вимогою припинити незаконне будівництво житлового будинку, який зводився громадянкою С. з порушенням санітарних норм - на відстані трохи більше 2 м від його будинку, тоді як за законом ця відстань має бути не менше 8 метрів.

Головний архітектор Черкас спрямував свою скаргу до Придніпровського районного суду міста про знесення самовільної забудови у грудні 2008 року - лише через два роки після звернення жителя міста.

Соснівський районний суд Черкас визнав, що порушення мало місце, як і бездіяльність головного архітектора міста, і постановив стягнути з виконавчого комітету майже 250 тис. грн. матеріальних збитків.

За повідомленням С. ОДАРИЧА, зараз Департамент бюджетної політики міськради вишукує можливість сплатити ці кошти, а юридична служба мерії готує позов до В.ДМИТРЕНКА, в якому проситиме стягнути з нього аналогічну суму в порядку регресу.