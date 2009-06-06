Зростає кількість скарг на бездомних собак у Києві

Київська міська державна адміністрація доручила шістьом районам столиці протягом двох місяців щонайменше втричі зменшити кількість скарг місцевих жителів на бездомних собак.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам за підсумками колегії КМДА повідомив перший заступник голови КМДА Денис БАСС.

За його словами, якщо середній показник скарг на бездомних собак загалом по Києву становить близько 20-40 на місяць, то по 6 районах столиці – Голосіївському, Дніпровському, Деснянському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському – кількість скарг перевищує 50 на місяць.

Д.БАСС також відзначив, що у зв’язку з тим, що кількість таких скарг останнім часом зростає, столична влада бачить необхідність збільшити кількість патрулів для того, щоби вирішити цю проблему.

“Ми зараз виділимо додатковий фонд і будемо проводити додаткові патрулі, особливо тих місць, де кількість скарг збільшилася, щоби ми цю статистику знизили протягом двох місяців”, - додав він.