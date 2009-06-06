На Хрещатику проходить Перший карнавал дитячої творчості

Сьогодні на Хрещатику з 11.00 до 18.00 проходить Перший міський карнавал дитячої творчості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У фестивалі беруть участь понад 10 тис. дітей різного віку, які представляють свої досягнення в різноманітних видах дитячого мистецтва та творчості.

Святковий карнавал відбуватиметься у три етапи: спочатку відбудеться “Карнавальна хода” від ЦУМу до Майдану Незалежності, потім біля фонтанів на Майдані Незалежності працюватиме “Містечко майстрів”, а у другої половині дня відбудеться концерт дитячої творчості “Світ талантів - Цвіт нації”.

Колективи художньої самодіяльності, аматорські гуртки юних техніків, спортивні секції з різноманітних видів спорту об`єдналися в яскравому дійстві та презентують громаді столиці свої таланти.

Карнавал проходить за підтримки Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, КМДА, а також 10 районних у м. Києві державних адміністрацій.