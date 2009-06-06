Тіла пасажирів А330 можуть спливти за кілька днів

Тіла загиблих в авіакатастрофі літака А330-200 авіакомпанії Air France можуть почати спливати за кілька днів, повідомив РІА “Новости” керівник аналітичної служби агентства "Авіапорт" Олег Пантелєєв, відповідаючи на запитання, чому на місці падіння літака ще не виявлено тіл загиблих.

"Хоч як це жахливо звучить, нині тіла більшості пасажирів можуть бути пристібнуті ременями безпеки і перебувати на великій глибині. Як свідчить практика, фрагменти тіл пошукові служби починають виявляти тільки за три-чотири дні після падіння літака в морі, коли дія газів розкладання починає виштовхувати тіла на поверхню води", - зазначив експерт.

За словами Пантелєєва, в перші дні після авіакатастрофи, що сталася над водною поверхнею, рятувальники, зазвичай, виявляють лише плями масла, легкі фрагменти пінополіуретанового наповнювача крісел, і окремі дрібні частини фюзеляжу.

"Крісла ж з пристебнутими пасажирами, зазвичай, ідуть на дно. Крім того, якщо при падінні з великої висоти літак до зіткнення з водною поверхнею не був зруйнований, фюзеляж лайнера міг піти під воду практично цілим, що також ускладнює спливання особистих речей і фрагментів тіл загиблих, а отже їх подальші пошуки", - зазначив експерт.