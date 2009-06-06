Жінка залишилася жива після падіння з 27-го поверху
21:13, 06 червня 2009Разное
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Допомогло, що головою не вдарилася
У китайському м.Нінбо жінка вистрибнула з вікна 27-го поверху, намагаючись вчинити самогубство, але залишилася жива. 29-річна китаянка впала на гілки дерев, які пом`якшили приземлення на автомобіль, повідомляє "Сіньхуа".
Жінку госпіталізовано з численними травмами, але вона в стабільному стані. За словами поліцейських, самовбивці допомогло те, що при падінні вона не вдарилася головою.
За словами чоловіка, два роки тому жінка почала страждати на післяпологову депресію.
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