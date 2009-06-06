Бобри пустили під укіс потяг з пальним

У Канаді через прорив бобрових гаток зійшов з рейок потяг, повідомляє AFP.

Інцидент стався за 300 кілометрів від Оттави. Ділянка залізничного полотна завдовжки в 200 метрів опинилася під триметровою товщею води в результаті прориву трьох бобрових гаток, споруджених на річці поряд з колією.

Потяг з двох локомотивів і шістьох порожніх вагонів, вийшовши на швидкості на затоплену ділянку, зійшов з рейок. Один з локомотивів перекинувся, близько 20 літрів дизельного палива вилилися в річку. Двоє машиністів одержали незначні поранення.

За твердженням власників компанії Ottawa Valley Railroad, якій належить потяг, паливо, що розлилося, не становить загрози для довкілля. У найближчі кілька тижнів перевезень цією колією не буде.

Лента.ру