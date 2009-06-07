У Черкасах відкрили міст через Дніпро

6 червня в Черкасах відбулося урочисте відкриття мосту через Дніпро після косметичного ремонту дорожнього покриття.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Черкаської облдержадміністрації Олександр ЧЕРЕВКО урочисто перерізав стрічку на відремонтованому мосту.

Проведено поточний ремонт автомобільного полотна: замінено деякі залізобетонні плити мосту та асфальтне полотно.

Після урочистостей з нагоди закінчення ремонту, відкрито автомобільний рух через міст.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня на три тижні було закрито на ремонт єдиний міст, який сполучає лівий та правий береги Дніпра на ділянці Кременчуцького водосховища в районі Черкас.

За словами заступника начальника з експлуатаційного утримання автодоріг служби автомобільних доріг у Черкаській області Олександра ПРИХОДЬКА, Черкащина просила на капітальний ремонт у Кабінету міністрів 96 млн. грн., однак уряд виділив з державного бюджету лише 6,3 млн. грн., а тому доведеться вдатися лише до косметичного ремонту, на який, крім того, також доведеться витратити 6,2 млн. грн. з місцевого бюджету.

Довжина автодорожньої частини черкаського мосту становить 1,174 км, довжина всієї переправи через Дніпро – 17 км.