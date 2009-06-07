Після матчу Україна-Хорватія поліція затримала депутата Каськіва

У Загребі після футбольного матчу Україна-Хорватія були затримані 13 українських вболівальників, у тому числі депутат Верховної Ради Владислав Каськів.

Про це "Українській правді" повідомив нардеп Андрій Шевченко, якому про це розповіли присутні на стадіоні вболівальники збірної України.

Інцидент між українськими фанами та хорватською поліцією стався після того, як правоохоронці вивели з сектора кілька чоловіків та жінок, які вболівали за збірну України.

Після закінчення матчу український сектор відмовився виходити з трибун, поки поліція не поверне їм цих людей.

За словами Шевченка, домовитися з поліцейськими спробував депутат Каськів, який намагався скористатися своїм дипломатичним паспортом.

Однак поліція затримала і самого Каськіва.

Після цього, за словами очевидців, поліція витіснила вболівальників з сектора за межі стадіону, і вони продовжили протестувати там.

На місце прибули посол України в Хорватії Маркіян Лубківський та консул України в Хорватії.

Згодом, після втручання дипломатів, поліція звільнила Каськіва, якого, за його словами, протримали півтори години.

Сам Каськів розповів "Українській правді", що поліція невиправдано застосувала силу проти вболівальників, які не залишали український сектор.

"Люди просто вимагали повернути болільників, яких вивели під час матчу. Всі спокійно сиділи на кріслах, ніхто нічого не ламав, не трощив. Після цього поліція просто поскидала людей з сектору. Я бачив українців з розбитими головами, в крові", - сказав Каськів.

За його словами, українські дипломати намагаються звільнити вболівальників, затриманих на стадіоні.