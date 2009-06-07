Пожежа на Чернігівщині: загинули троє людей

13:17, 07 червня 2009
Разное
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У тому числі дитина

Сьогодні о 3.45 у місті Носівка Чернігівської області у приватному житловому будинку через необережне поводження з вогнем при палінні виникла пожежа, внаслідок якої загинули троє людей, у тому числі дитина 1996 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, о 5.20 двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

 

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