Вибух авіаснаряда в Чернігівській області: один загиблий, двоє поранених

У Чернігівській області під час вибуху авіаційного снаряду один чоловік загинув, ще двоє - травмовано.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Чернігівській області.

Нещасний випадок стався поблизу с. Липів Ріг Ніжинського району. Під час ремонту косарки авіаснаряд калібру 30 мм часів Великої Вітчизняної війни використали в якості зубила. Після удару по ньому він вибухнув.

48-річний мешканець с. Липів Ріг від отриманих поранень помер у лікарні. Ще двоє чоловіків – 20-ти та 32-х років, перебувають з осколковими пораненнями у Ніжинській центральній районній лікарні. Їхній стан здоров`я лікарі характеризують як задовільний.

Група піротехнічних робіт ГУ МНС України в Чернігівській області провела заходи з обстеження прилеглої території у районі події загальною площею 0,2 га. За результатами проведеної роботи, вибухонебезпечних предметів не виявлено, за винятком уламків пристрою, що вибухнув.