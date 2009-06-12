У Криму зіткнулися три автомобілі і автобус

71-річний чоловік травмований внаслідок зіткнення трьох легкових автомобілів і автобуса в Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління Державтоінспекції, аварія сталася сьогодні на автодорозі Ялта – Севастополь.

29-річний водій автобуса «Мерседес Спринтер» на закругленні дороги не врахував мокрий стан проїжджої частини і неправильно вибрав швидкість. В результаті занесення автобуса з подальшим виїздом на смугу зустрічного руху сталося зіткнення з автомобілями «Деу Ланос» і ВАЗ-2107. Потім у ВАЗ-2107 в`їхав УАЗ-469, що рухався за ним..

Водій ВАЗу одержав закритий перелом гомілки, перелом ребер і тупу травму живота. «В автобусі не було пасажирів, тому більше ніхто не постраждав», - повідомили в ДАІ.