Вродливі жінки роблять чоловіків дурнішими (дослідження)

Жінки не найкращим чином впливають на чоловіків, особливо якщо вони красиві. Такого висновку дійшли голландські науковці, вивчаючи вплив жіночої краси на інтелектуальні здібності "сильної статі".

Вродливі жінки роблять чоловіків дурнішими, принаймні на деякий час. Так стверджують науковці університету Редбауда в Неймегені (Нідерланди). У рамках свого дослідження вони спостерігали та аналізували інтелектуальні здібності студентів після спілкування з особливо привабливими студентками.

Висновок голландських науковців: під час та після перебування у товаристві красунь розум чоловіків дещо затьмарюється. Натомість на жіночі розумові здібності спілкування з вродливими чоловіками абсолютно не впливає.

Саме цим, ймовірно, і можна пояснити, чому у закладах вищої освіти чоловіки часто отримують гірші оцінки, ніж особи жіночої статі, припускає Йоган Карреманс, соціопсихолог з Неймегена, під керівництвом якого проходило нині оприлюднене дослідження. Його учасники (50 студентів та 60 студенток) спілкувалися один з одним, а потім розв’язували певні екзаменаційні завдання.

Спілкуючись з вродливими жінками, чоловіки зосереджувалися, передусім, на тому, аби справити на них якнайкраще враження, і їхні розумові здібності, необхідні для виконання завдань, значно погіршувалися. Учасниці жіночої статі, як відзначає Карреманс, навпаки, не виявили жодних змін у своїй розумовій діяльності, попри розмови з симпатичними чоловіками.

Німецька хвиля