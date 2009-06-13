На трасі Київ – Чоп перекинулася маршрутка з 14 пасажирами

Вчора о 12.40 у Житомирській області на 106-му кілометрі автодороги Київ – Чоп на мокрій дорозі перекинувся мікроавтобус “Mercedes-Benz Sprint”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на момент аварії у салоні мікроавтобуса перебували 14 пасажирів. Внаслідок ДТП один пасажир загинув на місці пригоди, а ще один пасажир отримав тілесні ушкодження.