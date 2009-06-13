На трасі Київ – Чоп перекинулася маршрутка з 14 пасажирами
11:35, 13 червня 2009Разное
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Одна людина загинула
Вчора о 12.40 у Житомирській області на 106-му кілометрі автодороги Київ – Чоп на мокрій дорозі перекинувся мікроавтобус “Mercedes-Benz Sprint”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на момент аварії у салоні мікроавтобуса перебували 14 пасажирів. Внаслідок ДТП один пасажир загинув на місці пригоди, а ще один пасажир отримав тілесні ушкодження.
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